Natalia z "Rolnik szuka żony" "znała" Pawła przed programem! Trafiła na niego dzięki... szkockim krowom

Jak ja to widzę. Pan Paweł jest człowiekiem majętnym i światowym ale jednocześnie pełnym tajemnic. W naturze męskiej leży kłamstwo, które jest zupełnie inaczej postrzegane przez mężczyzn i kobiety. Kobieta za kłamstwo się wstydzi, mężczyzna z dobrego kłamstwa jest dumny, zwłaszcza, jeśli przyniesie mu ono korzyść. Są to różnice wynikające z wychowania. Pani Marta ma dzieci ale czy Pan Paweł ma dzieci? Uważam, ze tak. Bogaty, wykształcony facet musiał się dać usidlić jakiejś kobiecie na pewnym etapie i spłodzić dziecko. To, ze mówi, ze jest kawalerem bezdzietnym to tego, mówi ale wcale nie oznacza, ze tak jest. Ostatnio wyrwało się Panu Pawłowi, że chce mieć więcej dzieci. Jednak nie sprecyzował z kim? No własnie. Poza tym ktoś wspomniał, ze Pan Paweł już w innym programie występował wcześniej. Widzę to tak. Pan Paweł wejdzie do polityki.jak długo będzie się spotykał z Panią Martą? Moim zdaniem ślubu z tego nie będzie, dopóki nie spotka kobiety, która będzie pasowała do Niego wizerunkowo.