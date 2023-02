Natasza Urbańska w nowej fryzurze buszuje po sklepie w poszukiwaniu IDEALNEJ bielizny (ZDJĘCIA)

Natasza Urbańska od lat obecna jest w show biznesie, w którym to spełnia się jako aktorka i piosenkarka. Od 1993 roku związana jest z teatrem muzycznym Buffo, gdzie wciąż można podziwiać ją na scenie. Mimo że gwiazda zagrała w wielu produkcjach i wypuściła kilka hitów, to wciąż można mieć wrażenie, że nie udało jej się przebić do czołówki polskich artystek. Nierzadko wspomina się jednak o jej związku z 18 lat starszym Januszem Józefowiczem. Ostatnio celebrytka starała się o sobie przypomnieć, występując między innymi w erotykach Blanki Lipińskiej.