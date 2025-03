Naturalna Fagata prezentuje swoje lico bez grama makijażu tuż przed pójściem do łóżka

Fagata zdobyła popularność dzięki kontrowersyjnym działaniom w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia i wulgarne piosenki przyciągają uwagę, a działalność na platformie OnlyFans budzi wiele emocji. Fagata nie boi się wywoływać zamieszania, co czyni ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim internecie.

Jej kariera rozpoczęła się kilka lat temu, a obecnie jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,7 mln użytkowników. Fagata często angażuje się w dyskusje z fanami, co dodatkowo podsyca zainteresowanie jej osobą. Wśród jej działań znajdują się także próby podboju rynku muzycznego, które również spotykają się z mieszanymi reakcjami.

Naturalna Fagata pozuje bez grama makijażu

Fagata nie unika kontrowersji, co potwierdza jej historia z Paryża, gdzie opowiadała o chęci kradzieży drogiej torebki. Jej działalność w sieci jest często przedmiotem dyskusji, a sama influencerka nie stroni od wyrażania swoich opinii, co czyni ją postacią polaryzującą opinię publiczną.

Na Instagramie Fagaty pojawia się cała masa bardzo kontrowersyjnych zdjęć. Celebrytka odsłania dużo ciała, również w miejscach publicznych, co niejednokrotnie wzbudziło oburzenie internautów. Od czasu do czasu celebrytka pokazuje się obserwatorom z nieco bardziej domowej strony. Tak było tym razem, gdy zaprezentowała się w totalnie naturalnej odsłonie. Zapozowała bez makijażu, na chwilę przed pójściem do łóżka.