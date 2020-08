"Naturalna" Maja Sablewska pozuje w bieliźnie. Fani urzeczeni: "UCIELEŚNIENIE CUDU!" (FOTO)

szczerze 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Tolerancja to wedlug ludzi tylko homo i trans. Ludzie, ogarnijcie się. Wszędzie mobbing, do/s/rywanie sobie, wyścigi szczurów, pęd za kasą. Ludzie nieźle potrafią dać w kość i cię podsumować i skrzywdzić. To jest ta tolerancja? Jakim cudem, zwłaszcza w dużych miastach się to dzieje w szkole, w pracy? Wśród młodych ludzi, gdzie Du/da przegrał z kretesem a jego elektorat podobno siedzi pod budką z piwem albo w domu bo są bezrobotni i ciągną z mopsu, czy we wsi zbitej dechami lub już dawno na emeryturze. Co złego doświadczyłam od ludzi to własnie w dużym mieście, od niby tolerancyjnych, również od homo. Bo ja jestem hetero i katoliczka, ale jestem spokojna, nieśmiała. Dla takich ludzi nie ma miejsca w dzisiejszym krwiożerczym, kapitalistycznym i porąbanym świecie. Rozważam tzw. wyjazd 'w Bieszczady". Chyba wolę sprzedawać w sklepie na prowincji i mieć spokój niż męczyć się tam gdzie wszyscy zdradzają siebie nawzajem (i nie mówię tu tylko o seksie, ani nawet o związkach, mam nadzieję, ze wiecie o czym) i w łyżce wody utopili a potem idą na marsz równości bo teraz modne jest pokazać się z tęczową flagą. Mój komentarz jest usuwany, bo to jest niewygodna prawda