Naturalna Małgorzata Foremniak zaparkowała w NIEDOZWOLONYM MIEJSCU i pognała na zakupy

Co Wu tutaj wszyscy tacy jadowici jesteście? Matko kochana! To aktorka nie celebrytka. Nie wszyscy znani ludzie to celebryci. Stanęła gdzie stanęła… widzę że wszyscy rzucają pierwsi kamień i z ręką na sercu sami igry przenigdy nie stalneli w takim miejscu. Proszę Was, to nazywa się hipokryzja kochani.