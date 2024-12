Naturalna Nicole Kidman onieśmiela figurą na plaży. Jest ogień?

Od kilku lat Nicole Kidman należy do grona najpopularniejszych aktorek. Nic również nie wskazuje na to, by jej gwiazda miała przygasnąć. Australijka wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem twórców filmowych. Nie tak dawno 57-latka wyznała jednak, że liczne sukcesy zawodowe nie zawsze idą w parze ze szczęściem w życiu prywatnym, ale stara się akceptować i godzić się ze wszystkim, co przynosi życie.