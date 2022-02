Naturalna Patricia Kazadi dumnie prezentuje głęboki dekolt i przyznaje: "Byłam uzależniona od FILTRÓW" (FOTO)

Txcyibib 45 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Ja mam wrażenie, że wszystkie te panie, które mają kłopot z utrzymaniem bardzo szczupłej sylwetki, która jest ich marzeniem (np. Pani Kazadi, Sylwia Bomba i wiele innych), traktują instagram nie tylko jako medium, za pośrednictwem ktorego kreują siebie nieprawdziwą (poprzez filtry, odpowiednie pozy itp.), by oszukiwać innych, one to robią przede wszystkim, by oszukiwać same siebie i sobie polepszać humor. Bo skoro zrobily tak, ze wygladaja na rozmiar czy dwa mniej, do tego ludzie w to wierzą, to i one na chwilę w to wierzą. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie chcę z nich szydzić. Sama noszę rozmiar 38/40 i mam więcej w biodrach i udach niż bym chciała i toczę ze swoim organizmem nieustanną i nierowna walkę o kazdy centymetr i kazdy kilogram. Jednak kompletnie nie pojmujmowałam do teraz tego fotografowania się w bikini w karkołomnych pozach. Ja sama nie mam instagrama totez tym bardziej kiedy widze foty bomby w bikini na sniegu, gdzie wszyscy golym okiem widza nawet na tych wystudiowanych fotach, ze do idealu jej brakuje jakies 2 rozmiary w dol, a to juz jest po cudowaniu z pozami, filtrami itp. podobnie z ta fota w bikini pani kazadi. Zastanawialam sie po co im to? I nagle mnie olsnilo. One nie oszukuja nas, one oszukuja same siebie. Uwazam jednak, ze zamiast takie cyrki odstawiac to lepiej prezentować się w jakiejs stylizacji odpowiedniej do sylwetki, a nie fotografowac sie gołą, ale w takiej pozie, by sobie odjac 5kg.