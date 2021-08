Patricia Kazadi pozuje w mandarynkowym bikini: "Robię to DLA WAS" (ZDJĘCIA)

Zycie 1 godz. temu zgłoś do moderacji 355 20 Odpowiedz

Zenujaca Pani ,że coś tam coś tam akceptacja i inne trelemorele przecież ona wygląda normalnie , ona nie jest otyla ,nie ma nawet nadwagi. Taka ma sylwetkę zbita, mięsista No może czywiscie schudnąć kilka kg jeśli chce ale tak samo może i schudnąć ktoś kto waży 45 kg przecież zawsze można ważyć mniej lub więcej ale pitolenie ,że jest w szoku ehhh No cóż pudelek napisał artykuł, ta podłapała i będzie paradować teraz caly rok w kostiumie w imię sama nie wie czego ale robi to dla was kochani więc pamiętajcie i bądźcie wdzięczni i nie zapomnijcie podziwiać. Nic tylko chwalić podziwiać, doceniać wielbic. Te nasze gwiazdy co my byśmy beż was robili...