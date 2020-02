Naturalna Selena Gomez spaceruje w kapciach po Los Angeles. Stylowa? (FOTO)

Yeti 33 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

Widać że ma problemy i to duże ze sobą nie umie żyć swoim życiem tylko innych. Ciągle prześladuje Justina i jego żonę. Piosenki też tylko o Justinie śpiewa, jak ona była z nim kupę lat temu gdzie on był nastolatkiem jeszcze. Co było to było temat zamknięty. Ona drąży i drąży te tematy o Justinie.