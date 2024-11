Nazywano go "księciem kefirów". Ojciec Kuby Badacha rozkręcił DOCHODOWY biznes

Od jakiegos czasu kolega w pracy mówi mi, że inni pracownicy oraz szef oceniają moją pracę jako mało wartosciową? Nikt inny nie ma uwag, nikt niczego nie zgłaszał. Błedy, ktore popełniłam są raczej drobne (literowki, przesłanie pliku do podpisu w innym formacie, co naprawiłam). Podobny bład popelnił sam, nawrzeszczał na mnie za niego a kiedy mu powiedziałam, że przecież sam wysłał bledny plik, steierdził że faktycznie i tyle. Ostatnio pródował mi wmówić że dokument który mi przeslał jest mojego autorstwa, ale nie pamiętam że go pisałam i mam go poprawić. Zaczełam się czuć jakbym tracila pamięć bo to nie był mój styl pisania, więc zapytałam innych i do dokumentu przyznał się inny pracownik. Mimo to kolega powiedział że to bez znaczenia i kazał mi poprawić błedy w pliku. Potem stwierdził że jednak to niepotrzebne i usunął dokument juz z poprawkami. Ciagle słyszę że już niedługo bedę miała problemy i wie coś, ale mi nie powie. W międzyczasie caly czas zleca mi zadania naciskając że mam ignorować polecenia innych, w tym szefowej. Ten kolega koordynuje 2 zadania w ktorych uczestniczę i przyjaźni sie z szefową. Powoli wariuję i nie wiem już co o tym myśleć, czasem popelniam błędy ale nigdy nie byly to poważne sprawy, a forma w jakiej gosc mi to komunikuje powoduje że od 2 miesięcy nie śpię po nocach. Wiadomosci są ustne albo na prywatnym komunikatorze.