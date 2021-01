Nergal pomstuje na antyszczepionkowców i wyznaje: "Ja posłuchałem lekarzy i dzięki temu WCIĄŻ JESTEM Z WAMI"

z wykładu 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po pierwsze tylko 10% ludzi może przyjąć chemię, bo tylko u nich brak genu, który powoduje, ze chemioterapia przyśpiesza rozwój nowotworu i przerzuty. Po drugie wiadomość od dr pracującej niegdyś w rządowym laboratorium USA nad bronią biologiczną wskazuje na to, ze mRNA wbuduje się w DNA każdego, kto ma w sobie restrovirusa, a to dotyczy np. 50 milionów Amerykanów. Nie wiem jak z resztą populacji świata, bo retrowirusy przeniknęły do naszych organizmów z podłoża, na którym hodowano materiał do szczepień (mózgi małp czy też nowotwory płuc, abortowane płody). Mało kto z nas nie był szczepiony.