Nicki Minaj BEZ MAKIJAŻU maszeruje do prywatnego odrzutowca. Poznajecie? (ZDJĘCIA)

W świecie show-biznesu nie brakuje barwnych osobistości, dla których kontrowersja to drugie imię. Niewątpliwie do tego zacnego grona możemy zaliczyć Nicki Minaj . Artystka swoje pierwsze kroki w branży muzycznej stawiała już ponad 15 lat temu i wielokrotnie udowodniła, że wie, jak wywołać wokół siebie szum.

Pomimo zawirowań prawnych raperka kontynuuje swoje podróże w związku z trasą koncertową. Tym razem Nicki została "przyłapana" na lotnisku, gdy maszerowała do prywatnego odrzutowca, którym to poleciała do Paryża. Oczywiście nawet stylizacja artystki na lotnisko musiała robić wrażenie. 41-latka postawiła na wygodny dresowy komplet, który zestawiła z białymi butami, wzorzystą chustką na głowie i torebką od Louis Vuitton w kolorze brudnego różu. Zaskoczeniem może być jednak fakt, że tego dnia Nicki pozbawiła swoją twarz makijażu.