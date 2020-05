NIE BĘDZIE wyborów prezydenckich 10 maja! Kaczyński dogadał się z Gowinem

Alma 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

To bylo od poczatku oczywiste, przynajmniej dla mnie. Senat specjalnie przedluzal do ostatniej, opozycja toczyla piane, jakby teraz nie bylo innych problemow, a pis i tak by nie zdazylo fizycznie przeprowadzic wyborow 10tego, chociazby sie dwoili, a stali za tym terminem niepotrzebnie do ostatniej chwili. Wsztscy politycy powinni sie jednoczyc w sytuacji, gdy gospodarka upada, ludzie traca prace, obywatele umieraja i inni nie maja sie jak leczyc na zwykle choroby, bo pandemia i trzeba siedziec w domu, wszystko pozamykane. W pierwszej kolejnosci to o dobro kraju chodzi. Od kiedy uslyszalam o takiej formie wyborow dla mnie to byl bezsens. W takich momentach wychodzi komu na czym najbardziej zalezy.