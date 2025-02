Najsłynniejsze "naked dress" w historii mody

30-letnia Australijka, która niemal od początku swej obecności w show-biznesie eksperymentowała z ryzykownymi outfitami, tym razem przełamała wszelkie granice. Okazuje się jednak, że wiele znanych kobiet posiadających nieporównywalnie bardziej imponujący dorobek od Bianki, w czasach swoich triumfów również podkreślało swe urodowe atuty w mniej lub bardziej prowokacyjny sposób. Co prawda żadna z nich nie prężyła się do zdjęć w całości tak jak stworzył je Pan Bóg, lecz można pokusić się o stwierdzenie, że cieliste sukienki prezentowane na ciałach gwiazd w latach 60. uchodziły wówczas za podobny akt odwagi, co niedzielne wystąpienie Censori.