Nie tylko Kim Kardashian. Gwiazdy oszalały na punkcie "koronkowego" trendu. Angelika Mucha, Miley Cyrus, Julia Kuczyńska... (ZDJĘCIA)

Koronka od zarania dziejów działa na wyobraźnię miłośników mody. W XV-wiecznej Francji pożądano jej do takiego stopnia, że na import tego luksusowego materiału nałożono szlaban, królowa Elżbieta I nosiła koronkowe kryzy i mankiety, w których trudno się było w ogóle poruszać. Później przezroczystości lansowały XIX-wieczne romantyczki czy fanki Madonny w latach 80. Wszystko wskazuje na to, że od kilku miesięcy następuje wielki renesans tego ekskluzywnego materiału. Teraz nosi się go w zdecydowanie bardziej odważnej formie. Kto robi to najlepiej? Specjalnie dla was przejrzeliśmy sieć w poszukiwaniu "najlepszych" inspiracji. To nie tylko Kim Kardashian w sukni Balenciaga na paryskim tygodniu mody...