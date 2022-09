Nie tylko najbliższa rodzina. Królową Elżbietę pożegnały także ukochane psy corgi i kucyk (ZDJĘCIA)

Greta 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Była zła bo urządzała polowania? Jestem córką leśniczego. Sama nie poluje i nigdy tego nie robiłam ale rozumiem że często polowanie pomaga w utrzymaniu równowagi ekosystemu leśnego. Co innego kłusownicy a co innego polowanie za przyzwoleniem bo jakiegoś gatunku jest za dużo. Rozumiem że to okrutne i brutalne ale uwierz mi że to samo będzie z ludźmi. Jeśli tylko bedzie nas zaduzo. Wystarczy spojrzeć na Chiny. Podatek o DRUGIEGO dziecka, nielegalne aborcję a nawet morderstwa własnych dzieci.