Nie żyje Artur Sarnat. Uwielbiany bramkarz Wisły Kraków miał tylko 54 lata

Biedna rodzina współczuję.Ale znając życie za chwilę wyleje się tysiąc postów foliarzy że to po szczepionce.Moj szwagier tez był fanem wszystkich teorii spiskowych .Od chemikaliów które rozsiewają samoloty po szczepionki.I co dostał raka.Mial 40 lat i juz go nie ma.Do tego prowadził naprawdę higieniczne życie sport zdrowe odżywianie zero uzywek.Tak że chorobami nie ma reguły.