Nie żyje 28-letni hiszpański piłkarz. Jose Castillejo jest jedną z ofiar powodzi

U nas osoby, które zginęły w powodzi, wpisali jako ofiary wypadków komunikacyjnych 🙃 Dzięki, peło! Tak mało ohfiar żont Wow. A BTW my powodzianie nadal czekamy na wypłatę zasiłków, gdzie miało to być realizowane szybko. Za to chcieli do nas przyjeżdżać z tefałenami, że miasta się szybko pozbierały po powodzi, ale tylko fotki z władzami, nie wolno podchodzić do dziennikarzy ludziom. Otóż, lokalne władze odmówiły tego cyrku, ale wojewodowie i tak swoje uśmiechniete PR zrobią.