Nie żyje 35-letnia influencerka, którą okrzyknięto posiadaczką NAJWIĘKSZYCH UST na świecie

Myślę, że wyglądam fantastycznie i to mnie uszczęśliwia. Czasami obcy ludzie krzyczą do mnie na ulicy "jakie duże usta", ale nie obchodzi mnie to. Chcę wyglądać jak postać z kreskówki. Jestem od tego uzależniona. Kocham to - mówiła w jednym z wywiadów.