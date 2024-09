Nie żyje była żona Jana Borysewicza. Kobieta była zamieszana w "aferę dubajską"

zgłoś do moderacji

byłam na taki wyjezdzie w Maroku. Koniecznie musiałyśmy wszystkich na miejscu zapewniać ,że my normalne dziewczyny jesteśmy,gospodynie domowe,studentki,lekarki ,praczki ,a to ,że akurat za kilkaset euro usługujemy bandzie staruchów z kasą, to nasza życiowa misja humanitarna ,a poza tym jesteśmy święte. Cyrk