Nie żyje dziedziczka fortuny wartej 60 milionów dolarów! Lata temu była bohaterką głośnego skandalu

Zmarła Primrose Dunlop. O jej historii rozpisywały się media na całym świecie

O córce znanej filantropki rozbiło się głośno w 1990 roku, gdy miała poślubić stewarda Lorenzo Montesiniego , którego poznała dzięki matce. Ślub miał się odbyć w Wenecji, a media spekulowały, że małżeństwo wprowadzi ją do europejskiej arystokracji. Do ślubu jednak nie doszło, bowiem mężczyzna uciekł przed ceremonią wraz ze swoim drużbą, Robertem Straubem. Wkrótce okazało się, że mężczyźni byli parą.

Kilka lat później Dunlop poznała polskiego hrabiego i agenta nieruchomości, Jerzego Krasickiego v Siecin. Tym razem udało jej się stanąć na ślubnym kobiercu. Zakochani doczekali się nawet córki Zofii. Lady Potter, aby uczcić pamięć pociechy, postanowiła przekazać milion dolarów na badania nad otępieniem na rzecz The Florey Institute of Neuroscience and Mental Health. Ostatnie pożegnanie Primrose Dunlop ma odbyć się podczas prywatnej ceremonii.