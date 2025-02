Nie żyje matka Katarzyny Nosowskiej. Artystka pożegnała ją we wzruszającym wpisie: "Mamo, moja mamo..."

Bardzo jej współczuję, Kasia jest bardzo ciepłą osobą. Trochę się pogubiła wizerunkowo zapraszając do swojego programu Dode, która wysyłała na swojego Ex bandziorów za co została prawomocnie skazana, a w jej podcaście się wybielała i prała brudy było to bardzo niesmaczne i jest to duża rysa na jej wizerunku. Ale przez te wszystkie lata zachowała dużą klasę i to prawdziwą damą polskiej muzyki. Życzę jej dużo spokoju w tym trudnym czasie.