Niepokorna mechaniczka i przystojny lekarz. Nowy serial Stopklatki łamie stereotypy

Z niecierpliwością czekamy na premierę pierwszej serialowej produkcji Stopklatki. Serial obyczajowy "To nie ze mną" pojawi się w ramówce tego kanału już 16 października, a jego twórcy zapowiadają, że każdy odcinek będzie pełen humoru, emocji i wzruszeń. Tych ostatnich ma dostarczyć nam para głównych bohaterów. Tosia i Michał wydają się totalnie różni – styl życia, jaki prowadzą, łamie wszelkie stereotypy na temat ról społecznych kobiety i mężczyzny. Wraz z biegiem wydarzeń będziemy śledzić ich perypetie i przyglądać się rozwojowi ich relacji.

Tosia to silna i niezależna dziewczyna, która za nic ma konwenanse. Wbrew presji otoczenia nie zamierza stawać na ślubnym kobiercu, a swoich adoratorów bez chwili wahania odprawia z kwitkiem. Bohaterka wykonuje mało popularny zawód w kobiecych kręgach – jest mechaniczką samochodową, a wiedzy i profesjonalizmu w tej dziedzinie mógłby jej pozazdrościć niejeden mężczyzna. Mimo silnego charakteru Tosia ma tendencję do pakowania się w tarapaty, o czym widzowie przekonają się już w pierwszym odcinku serialu. Z pomocą przyjdzie jej nieznajomy lekarz, który niedawno objął posadę w okolicznej przychodni. Michał także żyje wbrew stereotypom i szablonom. Samotny ojciec dwóch córek dzielnie godzi pracę z domowymi obowiązkami. Tych dwoje wydaje się dzielić wszystko, ale czy aby na pewno? Może okazać się bowiem, że ścieżki niepokornej mechaniczki i ułożonego lekarza niespodziewanie skrzyżują się ze sobą…

Serial "To nie ze mną" to pogodna komedia obyczajowa, w których problemy równoważone są śmiechem, rodzinnym ciepłem i czułością. Oprócz głównych bohaterów na uwagę zasługują także postacie drugoplanowe, które z pewnością zaskarbią sobie sympatię widzów. Każdy odcinek doprawiony jest pokaźną szczyptą małomiasteczkowego humoru, więc nuda z pewnością nam nie grozi. To idealna propozycja na pochmurne, jesienne wieczory!