Nieruchoma twarz Tori Spelling zaszczyca swoją obecnością wyścigi samochodowe w Beverly Hills (ZDJĘCIA)

Samą swoją obecnością Spelling skutecznie odwracała uwagę od rzadko spotykanych automobili zgromadzonych w Los Angeles. Trudno było bowiem przejść obojętnie koło jej praktycznie nieruchomej twarzy. Serialowa Donna Martin, choć nie musi obawiać się o niechciane zmarszczki na czole czy kurze łapki, miała wyraźne problemy z uśmiechnięciem się do obiektywu. Z drugiej strony nikt nie był w stanie odgadnąć, jak odbija się na niej kolejny kryzys małżeństwa z nałogowym seksoholikiem, więc ostatecznie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.