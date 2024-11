Nieustraszona Anna Lewandowska trenuje mimo kontuzji. Wrzuciła nagranie z siłowni, które po chwili USUNĘŁA

Anna Lewandowska już dawno zapracowała sobie na miano "polskiej królowej fitnessu" . Trenerka z wielkim zaangażowaniem promuje w sieci zdrowy tryb życia, a wokół zamiłowania do sportu zbudowała już kilka świetnie prosperujących biznesów. Najnowszą cegiełką jej "fit imperium" jest centrum fitnessu w Barcelonie , w którym poza typowymi treningami będzie można wziąć udział także w lekcjach tańca. Pomysł zrodził się po tym, jak "Lewa" zapałała miłością do bachaty i zaraziła swoją pasją wielu fanów Najnowszy biznes Anny ruszy już za niecałe dwa tygodnie. Niestety, ukochana Roberta Lewandowskiego nie będzie w stanie w pełni zaangażować się w wielki otwarcie studia. Kilka dni temu trenerka oznajmiła bowiem, że doznała kontuzji .

Po dzisiejszym rentgenie... Niestety, okazuje się, że mam zerwane więzadła w nadgarstku, pękniętą chrząstkę oraz dużą torbiel. A w planach miałam powrót do treningów kickboxingu czy wzięcie udziału w zawodach hyrox... Chyba póki co muszę odłożyć tego typu plany na bok. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni - donosiła Ann we wtorek.