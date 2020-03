Nieustraszony Norbi wyśmiewa obawy przed koronawirusem: "Dla mnie to NAPOMPOWANA sprawa"

Byliśmy w Tajlandii w styczniu, byliśmy we Włoszech i to w Lombardii: Mediolan, Florencja, Bolonia. Za chwilę lecimy do Portugalii... Po prostu nie dajmy się zwariować. Wiadomo, że tam, gdzie są skupiska ludzkie, trzeba się troszeczkę ograniczyć i po prostu tam nie łazić, ale nie przesadzajmy - nonszalancko bagatelizuje sprawę.

Wygląda na to, że póki co takie podejście do sprawy działa, bo Norbi zdołał umknąć koronawirusowi bez szwanku. Nieco mniej szczęścia miała jednak jego małżonka, która co prawda nie zachorowała, jednak z powodu wizyty w Tajlandii nie mogła zapisać się na manicure. Jej troskliwy małżonek na szczęście poinformował tabloid o kulisach tej szokującej sprawy.