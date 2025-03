Nina Terentiew jest po dwóch rozwodach i była MACOCHĄ Piotra Kraśki!

Jej przejście do Polsatu do dziś uznawane jest za jeden z najgłośniejszych transferów w historii polskiej telewizji. Terentiew przez prawie 16 lat decydowała o ściąganiu nowych formatów z zagranicy i wprowadzaniu na antenę nieopatrzonych jeszcze twarzy, w ten sposób poszerzając swój "dwór", jak nazywano współpracowników z jej najbliższego otoczenia. Choć wciąż zasiada w radzie nadzorczej stacji i odpowiada za ofertę ważnych wydarzeń, tj. festiwale czy koncerty sylwestrowe, ma teraz zdecydowanie więcej czasu dla siebie i swoich najbliższych.

Nina Terentiew przedkładała pracę nad życie rodzinne

Byłam jego mamą, ale zawsze miałam w nim wielkie oparcie. OK. Dobrze. Powiem szczerze. Czasami bywał moim tatą. Zawsze był ze mną. I zawsze był najważniejszy w moim życiu. Jest pewna zasada wychowawcza, która mówi, że nie powinno się dziecka wciągać w swoje życie osobiste. Nie respektowałam jej. Ktoś tak mądrze napisał, że dzieci to są dorośli, tylko trochę mniejsi. Hubert, nawet jak był nastolatkiem, mówił czasem: "Nie płacz, mama, to wszystko głupstwa. To minie i będzie dobrze". To mi pomagało odnaleźć równowagę. (...) Do dziś, gdy łapie mnie chandra, gdy nie umiem poradzić sobie z jakimś problemem, dzwonię: "Hubert, musisz natychmiast przyjechać". "O - żartuje Hubert - mamy kłopoty. Umieramy, świat się nam wali". Przyjeżdża, pomaga poukładać mi świat. I właściwie po godzinie już się z tego śmiejemy. Dobrze jest mieć syna, prawda? - zapytała retorycznie w rozmowie z "Vivą!" w 2009 r.