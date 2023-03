Nowa piosenka Roksany Węgiel to PLAGIAT?! Internauci: "Od razu usłyszałam podobieństwo..."

Roksana Węgiel wydała nowy singiel

Kevina i Roksanę Węgiel połączyła przede wszystkim miłość do muzyki. Wspólnie bowiem pracowali przy jej najnowszym krążku. Pierwszy singiel z płyty Roxie miał premierę w dniu jej 18. urodzin. Teraz przyszedł czas na kolejną piosenkę. A jest nią utwór "Miasto". Roksana rozpoczęła już promocję singla w swoich mediach społecznościowych i choć jej wierni fani zachwycają się w licznych komentarzach nad najnowszą twórczością 18-latki, to jednak wśród nich znaleźli się i tacy internauci, którzy zdecydowali się zwrócić uwagę pozostałych na pewną istotną rzecz...

Nowa piosenka Roksany Węgiel to plagiat?

Czy tylko mi się to kojarzy z "Bad memories"? To nie hejt, to zwykłe pytanie. Ja też od razu usłyszałam podobieństwo. Jestem ciekawa, czy był to celowy zamysł (...).