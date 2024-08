NOWY partner u boku Sandry Hajduk w "Dzień Dobry TVN". Widzowie nie kryją zachwytu: "Aż chce się oglądać i słuchać"

Choć tradycyjna telewizja w ostatnich latach dość mocno straciła na popularności, niektóre formaty wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony widzów. Tak jest m.in. w przypadku programów śniadaniowych, które często umilają odbiorcom trudne poranki. Zadowalający poziom oglądalności śniadaniówki to w dużej mierze kwestia odpowiedniego doboru prowadzących. Wśród gospodarzy często dochodzi do rotacji, co zazwyczaj wywołuje sporo emocji. W miniony czwartek z widzami "Dzień Dobry TVN" dość niespodziewanie pożegnała się Anna Senkara, która od kilku miesięcy prowadziła program w duecie z Sandrą Hajduk.

Zmiany. Kochani, pewnie dla niektórych z Was będzie to pewnym zaskoczeniem, ale postanowiłam zrezygnować z prowadzenia Dzień Dobry TVN. Oczywiście z "Dzień Dobry TVN" się nie rozstaję, przede mną jeszcze wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów. A w kolejnym sezonie zobaczymy się w nowym programie TVN! Więcej szczegółów wkrótce, trzymajcie kciuki za nowe! Sandra Hajduk, dzięki za tę przygodę Girl! To był naprawdę jedyny taki duet! - czytamy w poście opublikowanym przez Senkarę na Instagramie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Zapytaliśmy Rozenek o zmiany wśród prowadzących w "DDTVN". Tak zareagowała!

Nowy partner u boku Sandry Hajduk w "Dzień Dobry TVN". Widzowie komentują

W sobotni poranek na widzów "Dzień Dobry TVN" czekała spora niespodzianka. Sandra Hajduk przywitała ich bowiem u boku nowego telewizyjnego partnera. Okazał się nim dobrze znany fanom śniadaniówki Mateusz Hładki. Dziennikarz show-biznesowy od lat współpracuje z ekipą programu i ma za sobą krótki epizod w roli gospodarza formatu. Nie jest pewne, czy 38-latek otrzymał fuchę prowadzącego na stałe, ale zdaje się, że odbiorcy byliby fanami tego pomysłu. Wystarczy spojrzeć na komentarze w mediach społecznościowych.

Byłoby cudownie, gdyby to była nowa para prowadząca; Bardzo miło się Was ogląda i słucha! Super duet; Swobodni i naturalni; Super duet, świetnie się to ogląda, Duet idealny Aż chce się oglądać i słuchać - zachwycali się widzowie na Instagramie "DDTVN".

Co sądzicie o nowym duecie prowadzących "DDTVN"?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.