Nowy szef księcia Harry'ego wyjawia, czemu zatrudnił royalsa: "Nie mogliśmy znaleźć NIKOGO LEPSZEGO do tej roli"

Przez całe lata książę Harry pozostawał w cieniu księcia Williama , drugiego w kolejce pretendenta do brytyjskiego tronu. Teraz, dzięki zeszłorocznemu "Megxitowi", a także udzieleniu jednego z najgłośniejszych wywiadów ostatniej dekady, rudowłosy Windsor może liczyć na ogromne zainteresowanie mediów, co przekłada się na liczne możliwości powiększenia i tak już imponującego majątku.

Przy okazji zatrudnienia księcia Sussex w BetterUp założyciel marki, Alexi Robichaux , zgodził się udzielić wywiadu CNN Business, w którym opowiedział o okolicznościach dołączenia Harry'ego do zespołu. Na wstępie Robichaux wyjaśnił, jakie obowiązki będą należały do Windsora piastującego od niedawna stanowisko "dyrektora ds. wpływu".

Razem doszliśmy do tego tytułu - przyznał Alexi. Wspólnie stwierdziliśmy, że misja BetterUp jest większa niż sam BetterUp. Harry wykonuje tę pracę niemal przez całe swoje życie. Możemy zmienić globalny dialog, aby nie myśleć o zdrowiu psychicznym jako o braku choroby psychicznej, ale o zdrowiu psychicznym jako o wydajności i realizacji swojego potencjału . To ogromny globalny wpływ, którego częścią może być BetterUp.

Przede wszystkim to, kim jest jako osoba - zapewnił Robichaux. Byłem pod ogromnym wrażeniem jego prawdziwego i szczerego pragnienia służenia i wywarcia pozytywnego wpływu na świat. Po drugie, zajmował się różnymi przedsięwzięciami, od Heads Together po gry Invictus. Ma na koncie niesamowite dokonania związane z rozwijaniem naszej misji, którą jest osiągnięcie pełni sprawności umysłowej. Na długo przed tym, jak mieliśmy okazję go poznać, miałem marzenie, że być może będziemy mieli szczęście pracować z kimś takim jak on, który jest jedną z wiodących sił na świecie w dziedzinie zdrowia psychicznego. Nie mogliśmy znaleźć nikogo lepszego do tej roli i cieszymy się, że możemy z nim pracować.