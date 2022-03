Obładowana torbami Zofia Zborowska prezentuje bogaty wachlarz min na spotkaniu z koleżanką (ZDJĘCIA)

Asia 17 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Ludzie wyglada schludnie I normalnie,bez tej calej pokazowki I na luzie.To wy macie problem, kompleksy,niska samoocene,dlatego za nim wyjdziecie musicie byc pewni,ze nikt o was nie powie tego samego co o niej. Sami sobie to fundujecie ta presja,ciagnie wasze dzieci w dol,ciagnie na kozetke bo musza temu sprostac I to nie chodzi tylko o ubrania,to jest szerszy problem.Wyciskacie na waszych dzieciach,zeby byly perfekcyyjne,co powoduje ciagla kontrole I zaburzenia nerwicowe.Wazne zeby pokazac matke ,logo,,czerwony pasek, kupiony tytul mgr na prywatnej uczelni,fura obciazona kredytem,po co ta pokazowka.Zluzujcie I dbajcie o normalnosc a nie ciagla pokazowke.