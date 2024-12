Obojętny na aferę z synem Zenek Martyniuk obwieszcza, że wraca do wizerunku z lat 90. Ładnie mu w "lokach"?

A co ma się synem ciągle przejmować? Syn dorosły, ma 35 lat i wisi ciągle na ojcu, bo jest nieudacznikiem. Płaci za niego rachunki, alimenty ale nie musi już go za rączkę dom przedszkola prowadzić. A Lamborghini to niech Zenek kupi sobie, choć on aż takich cudów nie potrzebuje