"Obudzona" Meghan Markle odpędza "złą energię" naszyjnikiem za 700 złotych (FOTO)

Hjjj 50 min. temu

Ten symbol oka na tym wisiorku jakies zle skojarzenia wywolal u mine. Cos jakby symbol illuminati. Ogolnie ten wisiorek bez wzgledu na jego przeznaczenie nie jest ani ladny ani elegancki ... a co do zlych wibracji to hmmm, podobno przyciagamy ludzi o podobnych wibracjach jakie mamy wiec jezeli Meghan ma wysokie wibracje, to po co jej wisiorek ?