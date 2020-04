Meghan Markle zaskoczyła fankę podczas wideokonferencji. Internauci: "Akurat w dniu ROCZNICY ŚLUBU Kate i Williama"

Żenadoza 6 godz. temu zgłoś do moderacji 264 50 Odpowiedz

Przecież Meghan nie zrobiła tego dzisiaj tylko Daily Mail to dzisiaj puścił, bo teraz jej nie odpuści i już skończcie, bo nawet gdyby to miało miejsce dziś to co z tego? Cały świat ma wstrzymać oddech, bo Kate i William mają rocznicę? Kogo to obchodzi? Nikogo normalnego! A potem znów cały świat na głowie po ksiazątka mają urodziny, imieniny, pierdziowiny. Żenada!