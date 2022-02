Od byłej Tedego i Karolaka do ukochanej Franka Ferrera z Guns N' Roses. Co słychać u Magdy Dziun? (ZDJĘCIA)

megg 26 min. temu zgłoś do moderacji 96 1 Odpowiedz

Tomasz Karolak kiedyś w wywiadzie powiedział, że w młodości był w związku z 4 kobietami równocześnie. Kobiety mieszkały w różnych miastach, nie wiedziały o tym. Jakby to kobieta powiedziała, że równocześnie była w związkach z 4 facetami, ludzie wypominaliby jej to do końca życia.