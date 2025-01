Tak zmieniała się Ariana Grande

Grande przyznała się do operacji nosa i ton wypełniaczy, które stosowała przez całe lata swojej kariery. Teraz od czterech lat zupełnie zrezygnowała z wypełniaczy i botoksu. Twarz właśnie wróciła do normalności, chociaż tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tego jak wyglądała, że naturę bierzemy za operację i sztuczność... Przykre. Ale sama siebie trochę winna. Inna sprawa to chudość. To nie żaden ozempic. Ta dziewczyna zawsze była filigranowa i szczuplutka. Genami, silną wolą, katowaniem się dietami czy siłownia, bez znaczenia. Od kilku lat mówi się o zaburzeniach odżywiania. To żadna nowa sprawa.