Odchudzona Dua Lipa w prześwitującej kreacji błyszczy na gali iHeartRadio (ZDJĘCIA)

Od wtargnięcia na listy przebojów ze swoim debiutanckim singlem "Be the One" w 2015 roku Dua Lipa osiągnęła w branży muzycznej niemal wszystko. Mimo młodego wieku pochodząca z Kosowa artystka ma już na koncie 96 nagród (w tym trzy statuetki Grammy). Jej ostatni album okazał się ogromnym sukcesem, zarówno komercyjnym, jak i artystycznym, a najgorętsze nazwiska w świecie muzyki ustawiają się w kolejce, by 26-latka podjęła się współpracy z nimi.