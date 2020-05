ODCHUDZONA Ewel0na prezentuje nową wersję siebie. Fani: "Jesteś wielką motywacją" (FOTO)

Nie da się ukryć, że Ewelina Kubiak - znana wszystkim jako Ewel0na - sprytnie wykorzystała swoje "pięć minut sławy" i od czasu premiery Ekipy z Warszawy dzielnie walczy o atencję mediów. I choć trzeba przyznać, że obecnie reprezentuje raczej celebrycką trzecią ligę, to jednak nie zanosi się na to, by w najbliższym czasie dała nam o sobie zapomnieć.

Kubiak próbowała już swoich sił jako piosenkarka, a później wystąpiła na gali Fame MMA, zwyciężając w oktagonie z Esmeraldą Godlewską, co niestety trudno uznać za wielki wyczyn. Nadal jednak największym zainteresowaniem internautów cieszy się jej... aparycja. Ewel0na znana jest bowiem z zamiłowania do rozmaitych zabiegów medycyny estetycznej, a także ze "spektakularnych" metamorfoz. Raz prezentowała nam odchudzoną sylwetkę, by później znów powrócić do dawnej wagi, a czasem i mierzyć się ze znienawidzonym efektem jojo. W końcu jednak w ubiegłym roku udało jej się zrzucić 16 kilogramów, czym ochoczo do dziś chwali się w mediach.