Jennifer Lopez zmierza na kolację

Jennifer Lopez zaliczyła makijażową wpadkę

Jennifer Lopez robi, co może, by świat o niej nie zapomniał. Choć w ostatnich miesiącach nie miała lekko, musiała bowiem odwołać trasę koncertową, na którą bilety się nie sprzedawały oraz rozwiodła się z Benem Affleckiem, stara się brylować na salonach i udowadniać, że jest ikoną stylu. Być może właśnie to motywowało nią, gdy umówiła się na fotki z paparazzi podczas wypadu na kolację. Pech chciał, że chyba nie spojrzała w lustro, bowiem makijaż, jaki miała na twarzy, można zaliczyć do wyjątkowo nieudanych.