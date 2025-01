Instagram kontra rzeczywistość. Jennifer Lopez poniosło z retuszem...

A jak jak ma wyglądać jak mumia Hatszepsut????? Piękna kobieta w wieku 55 lat. Kto w ogóle pisze te pseudo newsy? Ogarnijcie się trochę, bo za chwilę kobiety po 50-tce będą bez kominiarki na twarzy bały się wyjść z domu. DOSKONLI i DOSKONLI bez twarzy, ale za to w necie. Co za debilizm . Tylko te wartości, jak kto wygląda i lie ma zmarszczek. Nie ważne czy to ktoś znany , czy nie. Nie ma wśród młodych ludzi żadnych zainteresowań, tylko ciuchy, hajs i lans. Oczywiście nie mówię o wszystkich, ale to co się dzieje, to zakrawa na jeden wielki syf . Panna w wieku 15 lat już chodzi na brwi, paznokcie i tudzież inne pierdoły, żeby nie napisać inaczej, ale średnia zdawalnosci matury jest qwa coraz bardziej niższa i to jest przykre. Panny influencerki, czy jak tam was zwą, weźcie się dzieci za naukę, bo nie długo pipy nawet nie będziecie wiedziały kto napisał hymn Polski. Nawet nie wiem co mam dalej napisać, bo aż człowieka szlag trafia.