Ben Affleck ewakuuje się z zagrożonej pożarem willi wartej 20 milionów dolarów. Zamieszka u byłej żony?

Czy to prawda, że Prezydent i premier RP zgodnie zaprosili do Polski ściganego międzynarodowym listem gończym zbrodniarza wojennego (to jest opinia o nim Międzynarodowego Trybunału w Hadze, tylko cytuję)? Zapewne ten przyjechawszy w podziękowaniu powie, że to byliśmy my (a Niemcy tylko fotografowali).