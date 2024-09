Odstrzelony w marynarkę za 18 tysięcy Rutkowski szaleje u boku Smaszcz, uderzając w jej eks: "Jedziemy rozliczać takiego jednego gościa"

Sukienka pani Smaszcz jest raczej na wieczorową galę, a nie wyjście do programu, gdzie w dodatku występuje dziecko. Poza tym mnie uczono, że jak głęboki dekolt, to nie rozcięcie do połowy uda, to albo to. Natomiast widać gołym okiem, że pani Smaszcz chce wykorzystać każdą okazję by pokazać swojemu eks co stracił ;-)