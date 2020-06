Odważna Majka Jeżowska wyznaje: "WYPROSTOWAŁAM SOBIE NOS"

KKk 23 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Popieram tak trzeba, ogólnie sie dziwię dziewczynom z wielkimi lub krzywymi nochalami które jeszcze wmawiają ze im to nie przeszkadza. Nie wierzę ze im nie przeszkadza. Życie mamy jedno jak coś brzydkie to mozna zrobić ładne nie ma się co męczyć