Odważna Marcelina Zawadzka pływa z rekinami: "Przełamałam swój strach. Niesamowite uczucie"

Marcelina Zawadzka swoją przygodę z polskim show biznesem zaczynała od udziałów w konkursach piękności. Dziś Miss Polonia 2011 spełnia się jednak jako prezenterka. Zawadzka od kilku lat zawodowo związana jest z Telewizją Polską i obecnie uchodzi za jedną z największych gwiazd stacji. Do tej pory Marcelina pracowała już przy takich produkcjach jak The Voice czy Bake Off. Możemy ją również oglądać w roli prowadzącej Pytania na śniadanie.