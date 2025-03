Odziana w biało-czerwoną flagę Kinga Rusin relacjonuje imprezę urodzinową: tańce, toasty i czułości z Markiem

Kinga Rusin , niegdyś znana dziennikarka, a ostatnio także podróżniczka i komentatorka życie publicznego, ostatnio często bywała w Polsce. Nie przeszkadzały jej ujemne temperatury, przed którymi do tej pory uciekała w tropiki . Niestety, podczas ostatnich dni w Warszawie postanowiła "przypomnieć" o sobie w niechlubny sposób, parkując na zakazie , co nie umknęło uwadze stołecznych paparazzi .

Nie jest tajemnicą, że Kinga razem z ukochanym Markiem postanowili wyjechać w Alpy, gdzie celebrowali 54. urodziny Rusin . Patrząc na zamieszczone przez nią nagranie, impreza była naprawdę udana . Były toasty, tańce z flagą oraz mnóstwo czułości. Nie mogło także zabraknąć obszernego wpisu w którym znalazły się odniesienia do aktualnej sytuacji na świecie.

Kinga Rusin podkreśliła, że cieszy się z udanego wyjazdu do Alp, gdzie spędziła niezapomniane chwile. Dodała, że ten wyjątkowy czas był dla niej nie tylko okazją do relaksu, ale także do refleksji i naładowania pozytywną energią