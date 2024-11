Odziana w bikini Maria Sadowska tonie w objęciach męża podczas wakacji na Zanzibarze. "Oszałamiające piękno!"

Maria Sadowska i Adrian Łabanowski poznali się w 2007 roku na festiwalu reggae w Ostródzie. Maria miała 30 lat, a Adrian był prawie 10 lat młodszy. Para szybko znalazła wspólny język, a ich relacja z każdym rokiem coraz bardziej się pogłębiała. Po trzech latach od pierwszego spotkania Adrian postanowił oświadczyć się ukochanej. Dzięki swojej kreatywności sprawił, że był to dla Marii wyjątkowy moment.

Zaprowadził mnie na wzgórze nad jeziorem, wręczył mi łopatę i kazał kopać. To było podejrzane, bo jest dżentelmenem, co uwielbiam. Zdziwiona wykopałam skrzynkę, w której było kilka mniejszych. W ostatniej znalazłam pierścionek. Wtedy on padł na kolana, a zza chmur wyszło słońce! - wyznała w wywiadzie dla "Pani".