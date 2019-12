Ojciec Emila Haidara zwolniony z funkcji ordynatora! Jurek Owsiak pyta: "DLACZEGO?"

Riad Haidar to ceniony lekarz pediatra, który do niedawna był ordynatorem oddziału neonatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Oddział przez lata był dofinansowywany ze środków zebranych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dzięki czemu udało się go wyposażyć w nowoczesny sprzęt i dziś jest uważany za jeden z najlepszych w Polsce.

Haidar swego czasu był wiceszefem lubelskich struktur SLD. Aktualnie jest posłem Koalicji Obywatelskiej. Po ponad 30 latach zarządzania oddziałem został zwolniony z pracy. Decyzję o jego odwołaniu podjął Adam Chodziński, radny miejski Zjednoczonej Prawicy, który funkcję dyrektora szpitala objął w listopadzie.

W niedzielę Riad Haidar poinformował na Facebooku, że pożegnał się ze stanowiskiem.

"Z ogromnym smutkiem i żalem informuję Was, że decyzją Dyrektora szpitala Adama Chodzińskiego (radnego Zjednoczonej Prawicy) od 1 stycznia 2020 nie będę już kierował Oddziałem Neonatologicznym w bialskim Szpitalu. To zaskakująca decyzja i zupełnie dla mnie niezrozumiała. (...) Jest mi po ludzku bardzo smutno" - napisał.

W obronę Haidara wziął Jurek Owsiak. Na swoim profilu na Facebooku wyraził oburzenie wobec tej decyzji.

"Panie Dyrektorze, skąd taka decyzja? Raid Haidar to jeden z najbardziej cenionych neonatologów w Polsce! (...) Oddział, którym tak długo kierował, to absolutna perła w świecie polskiej neonatologii! (...) Panie Dyrektorze, publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce przeżywa dziś zapaść. (...) Czy naprawdę stać Pana na to, by w taki sposób potraktować jednego z najbardziej docenianych lekarzy neonatologów w Polsce? Czy nie igra Pan życiem i zdrowiem najmłodszych pacjentów? - pyta Owsiak.

Stanowczo oświadczamy - Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uznaje tę decyzję za fatalną dla szpitala, a przede wszystkim dla pacjentów. Panie Dyrektorze, oczekujemy pilnej odpowiedzi na najprostsze pytanie - dlaczego?"

W komentarzach pod postem Jurka internauci piszą, że decyzja wydaje się mieć podłoże polityczne.

"Pogratulować decyzji, tak się uzdrawia służbę zdrowia... Co za człowiekiem trzeba być, żeby mieszać politykę do służby wobec czlowieka", "W politycznych przepychankach traci najmniejszy pacjent, który bardzo potrzebuje dobrej opieki w pierwszych dniach swojego życia", "Wierzyć się nie chce, że o pracy drugiego człowieka decyduje polityka. Chore!", " Aż krew się w człowieku gotuje, patrząc na głupotę tych, co "rządzą" tym krajem" - czytamy.

W sieci powstał już hasztag "murem za Owsiakiem", a internauci planują na 2 stycznia protest pod szpitalem.