Ojciec Liama Payen'a nie może sprowadzić z Argentyny ciała syna. Jego znajomy zdradza: "Jest ZAŁAMANY"

W sobotę ojciec Liama Payne’a pojawił się w Buenos Aires, by oficjalnie zidentyfikować oraz odebrać ciało syna. Geoff Payne pojawił się również przed hotelem, w którym doszło do tragicznego wypadku brytyjskiego wokalisty. Na miejscu pogrążony w żałobie 67-latek złożył kwiaty na specjalnym przygotowanym przez żałobników ołtarzu.

Ojciec Liama Payen'a nie może sprowadzić ciała syna

Prokurator Andrés Esteban Madrea poinformował Geoffa Payne'a, że wyniki badań mają być gotowe w ciągu dziesięciu dni. Zaznaczył, że ciało gwiazdora do czasu zakończenia pełnej sekcji zwłok musi pozostać w Argentynie i nie może też być przetransportowane do Wielkiej Brytanii. To ogromny cios dla 67-latka, który pojawił się w Buenos Aires, żeby sprowadzić syna do domu.