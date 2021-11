Okryta futrem Julia Dybowska pozuje z mamą w Zakopanem. Wyglądają jak siostry? (ZDJĘCIA)

Choć Julia Dybowska z reguły preferuje nieco cieplejsze klimaty, ostatnio zawitała do Zakopanego. Celebrytka zatrzymała się w kompleksie domków w Kościelisku, nie odmówiła sobie jednak spaceru po oddalonych o zaledwie kilka kilometrów Krupówkach. Wystrojona w ciuszki od Chanel Dybowska beztrosko przechadzała się wśród stoisk z lokalnymi przysmakami, starannie fotografując ziemniaki w mundurkach i pęto swojskiej kiełbasy. Ukochana miliardera skosztowała także oscypka z żurawiną.

Choć niestety nie wiadomo, czy Robert Tchenguiz zdecydował się towarzyszyć Dybowskiej podczas wyprawy, celebrytka z pewnością nie wypoczywa w Polsce sama. Okazuje się, że Julia zabrała do Zakopanego mamę. We wtorek miłośniczka luksusów pochwaliła się wspólnym zdjęciem z ośrodka w Kościelisku.

Znana z zamiłowania do ekstrawaganckich kreacji Dybowska do zdjęcia wystroiła się w krótką kurtkę, skórzane spodnie podkreślające jej długie nogi oraz futrzane buty Casadei. Jej mama postawiła zaś na ozdobioną frędzlami puchówkę.

Następnego dnia Julia wybrała się z mamą na śniadanie. Racząc się herbatką z cytryną, celebrytka postanowiła uwiecznić wspólny wypad na kolejnym instagramowym zdjęciu. I tak na profilu Dybowskiej możemy podziwiać, jak ta okryta futrem pozuje z mamą, wydymając pełne usta do obiektywu. Panie starannie zadbały o to, by nie dać się zaskoczyć kapryśnej, jesiennej aurze i obie włożyły na siebie golfy, a blond włosy skryły pod ciepłymi czapkami.