Olga Borys świętuje urodziny córki. Tak dziś wygląda 18-letnia Mira. Podobieństwo do znanych rodziców jest UDERZAJĄCE (WIDEO)

Olga Borys wiedzie nadzwyczaj spokojne i poukładane życie rodzinne, biorąc pod uwagę trudne realia show-biznesu. Dawna gwiazda szklanego ekranu nie obskakuje jednak wszystkich możliwych ścianek, a jej życie zawodowe koncentruje się przede wszystkim wokół licznych spektakli komediowych. Nie dostarcza też żadnych powodów do plotek, które mogłyby położyć się cieniem na jej wieloletnim małżeństwie z aktorem Wojciechem Majchrzakiem .

Córka Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka świętuje 18. urodziny

Odtwórczyni roli Zuzi Śnieżanki w kultowym sitcomie "Lokatorzy" pochwaliła się przełomowym dniem w życiu jej córki. W imieniu swoim i męża zamieściła urodzinowy post, zawierający nie tylko życzenia, ale również ważne słowa na przyszłość. Został on uzupełniony zdjęciami ze wszystkich etapów życia.

Kochana Miro, dziś obchodzisz swoje 18. urodziny! To już oficjalnie jesteś dorosła! Czyżby to znaczyło, że od teraz Ty będziesz robić za nas pranie i gotować obiadki? Życzymy Ci, aby każdy dzień przynosił Ci tyle radości, ile przynosi nam oglądanie Twoich nieudanych prób robienia porządków w pokoju. Niech Twoje marzenia się spełniają tak szybko, jak Twoje skarpetki gubią się w praniu. Pamiętaj, że gdy będziesz podbijać świat, zawsze znajdziesz u nas miejsce do składowania swoich rzeczy (i pełną lodówkę). Sto lat, kochanie, i obyś nigdy nie straciła poczucia humoru i tej wspaniałej radości życia - napisała na Instagramie Olga Borys.